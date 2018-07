Partido pró-China vence eleições em Taiwan

O partido nacionalista Kuomitang (KMT) venceu as eleições parlamentares em Taiwan por uma ampla margem, segundo resultados oficiais divulgados nesse sábado. O partido, que é a favor de um estreitamentos das relações com a China, assegurou 81 (72%) vagas no parlamento. O partido do governo, o Democrático Progressivo (DPP) conquistou apenas 27 assentos, ou 24% das vagas. Com a divulgação do resultado, o presidente de Taiwan, Chen Shui-bian, renunciou ao cargo que acumulava de líder do DMP. Silêncio chinês O analista da BBC para a China, Shirong Chen, disse que nestas eleições os dois partidos principais se concentraram em assuntos domésticos e evitaram discutir o polêmico relacionamento de Taiwan com a China. A China considera Taiwan uma província renegada. O atual governo do DPP é favorável à independência taiwanesa. O governo chinês não se manifestou durante a campanha eleitoral. Para o analista, A China parece ter aprendido que ameaças ou táticas de intimidação como testes de mísses durante o período eleitoral têm resultados opostos aos esperados, favorecendo os candidatos do DPP. A China no momento está tentando conseguir que países como os Estados Unidos e a França se oponham a um referendo taiwanês marcado para março que deve decidir se Taiwan se filiará à ONU. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.