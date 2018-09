Partido pró-UE vence eleição sérvia sem maioria O partido sérvio pró-União Européia obteve uma "vitória muito convincente" sobre o partido nacionalista nas eleições do domingo, mas ficou longe de uma maioria no governo, disseram observadores. O Partido Democrático do presidente Boris Tadic e dois pequenos aliados conseguiram 39 por cento dos votos contra 28,6 por cento do partido dos nacionalistas radicais do líder da oposição Tomislav Nikolic, afirmou uma organização independente. O comparecimento às urnas foi estimado em 60,7 por cento. A projeção daria à coalizão de Tadic um total de 103 cadeiras na Assembléia de 250 lugares, segundo analistas. Mas o Partido Radical de Nikolic pode se unir a partidos com idéias similares que juntos teriam 48,4 por cento dos votos. "Essa é uma grande vitória", disse o ministro da Defesa, Dragam Sutanovac, do partido de Tadic. "Mostra que os sérvios querem uma Sérvia Européia." Os países ocidentais deixaram claro que esperavam que o partido de Tadic vencesse as eleições, mas as pesquisas mostravam os Radicais à frente em quase todos os estágios da campanha. Uma autoridade da organização de monitoramento Zoran Lucic disse: "Os resultados são muito surpreendentes." Os radicais disseram que nos oitos anos desde a queda de Slobodan Milosevic, a aceitação do Ocidente e das duras reformas de mercado trouxeram apenas humilhação e pobreza para os sérvios. Eles querem congelar a participação na UE e retomar Kosovo. A maioria albanesa da província declarou independência com o apoio da UE em fevereiro.