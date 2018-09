Partido Socialista francês ratifica Martine Aubry como secretária-geral

O Partido Socialista francês declarou Martine Aubry, prefeita da cidade de Lille, como sua nova secretária-geral nesta terça-feira, por uma margem de votos maior que a esperada. A escolha da nova líder o PS francês foi adiada depois que a outra candidata, Ségolène Royal, alegou terem havido irregularidades nas eleições internas da semana passada. As denúncias motivaram uma investigação do partido que começou na segunda-feira. Mas, nesta terça-feira, o conselho nacional do partido ratificou as eleições da semana passada e informou que a margem de vantagem de Aubry sobre Royal cresceu de 42 votos para 102. O processo aumentou ainda mais as divisões internas no partido. Há especulações na mídia francesa de que a disputa possa ter como conseqüência uma divisão formal na tradicional agremiação de esquerda francesa, que faz oposição ao presidente Nicolas Sarkozy. "Vamos nos unir em uma linha de esquerda, mas também em uma renovação que está por vir", disse Aubry depois de saber que sua vitória foi confirmada. Na última quinta-feira, Aubry foi declarada vitoriosa nas eleições internas do partido com 50,02% dos votos, enquanto Royal obteve 49,9%. O resultado foi contestado por Royal que, entretanto, após a ratificação da eleição de Aubry, afirmou que "o partido agora tem que se unir e se reagrupar". Primeira mulher Ex-ministra do Trabalho e atual prefeita da cidade de Lille, Martine Aubry é a primeira mulher a liderar o partido. Quando ministra do governo do premiê Lionel Jospin (1997-2002), ela ficou conhecida pela redução na jornada de trabalho para 35 horas semanais. Ela assumirá o partido que nos últimos 11 anos foi presidido por François Hollande, ex-marido de Ségolène Royal. Os socialistas não chegam à Presidência desde 1995, quando François Mitterrand deixou o poder. O principal objetivo do partido é se fortalecer até as eleições presidenciais de 2012. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.