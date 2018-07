Partido Trabalhista britânico recua em pesquisa de opinião O partido Conservador britânico ampliou sua liderança sobre o partido Trabalhista do primeiro-ministro Gordon Brown, mostrou uma pesquisa de opinião neste sábado, em um sinal da crescente insatisfação com os planos do governo para reavivar a economia. A pesquisa, feita pelo instituto de pesquisa de mercado YouGov para o jornal Daily Telegraph, mostrou os conservadores com o apoio de 42 por cento dos entrevistados, trabalhistas com 35 por cento e os liberais democratas, de centro-esquerda, com 14 por cento. Os conservadores ampliaram sua liderança para 7 pontos percentuais, ante 4 por cento há um mês, marcando a reversão de uma tendência de redução do favoritismo de 20 pontos da oposição desde o verão europeu. O Daily Telegraph disse que a opinião pública estava se distanciando dos Trabalhistas após a divulgação do relatório pré-orçamentário do governo no mês passado, no qual o governo anunciou um corte de 2,5 pontos percentuais no imposto de valor agregado, a ser compensado por futuros aumentos de tributação. Segundo o jornal, 60 por cento das 2.241 pessoas entrevistadas em dezembro estavam "insatisfeitas" com Brown, que precisa convocar uma eleição nacional dentro dos próximos 18 meses. (Reportagem de David Milliken)