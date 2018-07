Partido Trabalhista quer superávit orçamentário se vencer próxima eleição no Reino Unido O líder do Partido Trabalhista inglês, atualmente na oposição, disse neste domingo que seu partido quer eliminar o déficit no orçamento do Reino Unido até 2020 caso vença a próxima eleição, igualando assim uma promessa feita pelo Partido Conservador, do atual primeiro-ministro David Cameron.