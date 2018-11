Partidos aliados vão indicar nomes para CPI até quinta-feira

O senador afirmou ainda que vai procurar a oposição para buscar um entendimento sobre o funcionamento da comissão, criada para investigar supostas irregularidades em licitações e no pagamento de tributos pela estatal.

Jucá participou de reunião para os acertos da CPI com o ministro José Múcio Monteiro (Relações Institucionais), o líder do PT, Aloizio Mercadante (SP), e a líder do governo no Congresso, Ideli Salvatti (PT-SC).

O senador ponderou que a quebra do acordo por parte do PSDB, que previa uma audiência com o presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli, para depois avaliar a necessidade da CPI, é um fato que pode comprometer um entendimento.

"É um fato que de certa forma desestabilizou o início da relação", disse Jucá a jornalistas.

Mercadante foi evasivo sobre os nomes dos integrantes da presidência e relatoria da CPI. Disse apenas que, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, PSDB e DEM jamais deram esses cargos ao PT, então na oposição.