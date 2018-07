Partidos de centro-direita lideram eleição do Parlamento Europeu, diz projeção Partidos de centro-direita devem ter liderado as eleições do Parlamento Europeu neste domingo, com 211 assentos do total de 751, enquanto grupos Eurocéticos podem ter obtido 129 assentos, indicou a primeira projeção oficial emitida pela legislatura da União Europeia.