Partidos de centro-direita lideram eleições na República Tcheca

Os Sociais Democratas, que prometeram elevar os impostos para empresas e as camadas mais ricas para bancar os custos dos projetos sociais, alcançaram 22,9 por cento dos votos, com três quartos do resultado apurado, mas os partidos de centro-direita superaram os rivais com a maioria dos votos.

Os Democratas Cívicos tiveram 19,6 por cento dos votos. O conservador TOP09, um de seus prováveis aliados, obteve 15,7 por cento, e o Assuntos Públicos, de centro, ficou com 10,9 por cento.

"Se (os resultados) forem confirmados, significariam uma grande chance de criar uma coalizão de responsabilidade fiscal, uma coalizão que este país precisa nesses tempos difíceis, uma coalizão para a qual estamos prontos", disse o líder dos Democratas Cívicos, Petr Necas.

Os resultados aparentemente acabam com a chance de que os Sociais Democratas poderiam governar com o apoio dos Comunistas, que tiveram 12,16 por cento. Os Comunistas não dividem o poder desde o fim do governo totalitário, em 1989.

Os resultados também podem impedir que as negociações sobre a coalizão sejam muito demoradas, um temor dos economistas. Eles temiam que a demora possa espantar investidores que querem um governo decisivo para comandar uma retomada do crescimento do país após uma queda de 4,1 por cento na economia no ano passado.

Os resultados finais são esperados ainda para este sábado. Especialistas temem que um panorama incerto possa levar a meses de negociações e à formação de um gabinete incapaz de lançar reformas. A maioria dos investidores diz que o governo de centro-direita é a melhor opção para a economia.

(Texto de Jan Lopatka e Michael Winfrey)