Partidos portugueses querem antecipar eleições para maio

O primeiro-ministro, José Sócrates, renunciou na quarta-feira.

A crise poderá forçar Portugal a requisitar um socorro financeiro da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional (FMI) depois de meses de esforço desesperado para evitar esse caminho e se tornar o terceiro país da zona do euro a procurar ajuda, depois de Grécia e Irlanda.

A renúncia de Sócrates foi motivada pela rejeição, pelo Parlamento, do pacote de medidas de austeridade para evitar recorrer à ajuda externa, proposto pelo seu governo, que não detinha maioria parlamentar.

Pedro Passos Coelho, líder do principal partido oposicionista, o Social Democrata (PSD), que está à frente nas pesquisas de opinião, disse ter sugerido a data de 29 de maio para a eleição durante conversa com Cavaco Silva -- o menor prazo possível, pela lei portuguesa.

"Eu disse ao presidente que em nossa opinião o meio de superar a crise política... é convocar eleições antecipadas. Nós estamos convencidos de que uma eleição tem de ser realizada o mais cedo possível, e propusemos o dia 29 de maio", disse a repórteres.

Antes disso, outros líderes oposicionistas haviam sugerido 29 de maio ou 5 de junho. Nenhum mencionou a possibilidade de formar uma coalizão -- opção que o presidente tem de levar em conta, mas que muitos analistas consideram ser extremamente improvável.

A crise política levou as agências de classificação de risco Standard & Poor's e Fitch a rebaixar Portugal e impulsionou as taxas sobre a dívida portuguesa a níveis recordes.

A decisão da S&P de rebaixar Portugal em dois graus veio com uma advertência de que poderia reduzir ainda mais a nota já na próxima semana, dependendo do formato final do plano de ajuda da zona do euro. Agora, a S&P classifica Portugal abaixo da Irlanda.

Líderes europeus concordaram com um novo pacote de medidas anticrise em uma cúpula de dois dias, mas adiaram até junho elevar seu fundo de resgate e admitiram que enfrentam novas ameaças da crise política portuguesa.

(Reportagem adicional de Axel Bugge e Magda Wellmont)