Partidos pró-euro vencem eleição na Holanda, mostra boca de urna

As pesquisas de boca de urna indicam a eleição de 41 deputados (num total de 150) pelo Partido Liberal, de centro-direita, do primeiro-ministro interino Mark Rutte, contra 40 do Partido Trabalhista, de centro-esquerda.

O especialista em pesquisas Maurice de Hond, no entanto, alertou que a disputa pelo primeiro lugar ainda está em aberto. Os resultados oficiais só devem sair na madrugada de quinta-feira.

O Partido Socialista, que era contra medidas de austeridade e resgates financeiros a países endividados do continente, ficou num distante terceiro lugar, sem ampliar sua bancada. O Partido da Liberdade, de ultradireita, que fazia campanha para que a Holanda deixasse o euro e a União Europeia, despencou e deve perder quase um terço dos seus deputados.

Os dois partidos radicais dominaram o começo da campanha, e o resultado expressivo para as agremiações mais tradicionais afasta um potencial obstáculo para os esforços de estabilização da zona do euro, no mesmo dia em que a Corte Constitucional alemã autorizou a criação de um fundo permanente de auxílio a economias que usam a moeda comum.

