Partidos pró-UE são favoritos nas eleições da Holanda

Mas a Holanda deve continuar sendo um integrante incômodo e agressivo da zona do euro, resistindo a transferências financeiras para integrantes endividados do bloco, independentemente de o Parlamento ser dominado pelos liberais, do primeiro-ministro interino Mark Rutte, ou pelos trabalhistas (centro-esquerda) comandados por Diederik Samsom.

Pesquisas na terça-feira mostram liberais e trabalhistas com 36 deputados cada, ou uma ligeira vantagem liberal. Os socialistas e o Partido da Liberdade (ultradireita) aparecem em terceiro e quarto, respectivamente.

Isso torna bastante provável - mas não garantido - que Rutte, um ex-executivo da Unilever, de 45 anos, permaneça como premiê.