Parto pelo SUS em adolescentes cai 26,7% em 10 anos

O número de partos realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em adolescentes caiu 26,7% entre 1997 e 2007. Segundo levantamento do Ministério da Saúde, em 1997 foram feitos pouco mais de 720 mil partos em garotas com idade entre 10 e 19 anos. Já no ano passado, o índice caiu para cerca de 527 mil. A coordenadoria da Área Técnica da Saúde do Adolescente e do Jovem avalia que houve queda em razão de programas contraceptivos e de divulgação lançados pelo ministério, além de orientações feitas nas escolas. A região Sul do Brasil apresentou a maior redução no número de partos em jovens e adolescentes: de 90.759 para 58.448 - queda de 35,6%. Em seguida, estão as regiões Centro-Oeste (34,1%), Sudeste (32,4%), Nordeste (22,6%) e, por último, a região Norte (6,7%). De acordo com o levantamento, a incidência de gravidez é maior nas adolescentes negras, com baixo poder aquisitivo e com baixa escolaridade: 54,4% dos partos realizados em jovens com essa idade. Em 2004, o índice nacional de nascimentos por mil mulheres com idade entre 10 e 19 anos para a população negra foi 30% mais elevada que a observada na população branca.