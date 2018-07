Partos de adolescentes diminuem 30% no País em dez anos, aponta ministério O número de partos de meninas com idade entre 10 e 19 anos apresentou redução de 30,6% nos últimos dez anos, segundo o Ministério da Saúde. Em 1998, foram registrados 699,72 mil partos e no ano passado, 485,64 mil. A queda ocorreu em todos os Estados brasileiros, exceto no Amapá, que em 1998 havia contabilizado 2.379 partos e em 2008, 3.313.