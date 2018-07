Passa bem adolescente atingido por bala perdida em SP O adolescente de 16 anos atingido no peito por uma bala perdida durante um assalto na região do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, passa bem, segundo informações do Hospital São Camilo, para onde foi encaminhado. O jovem foi atingido no lado esquerdo do tórax e passou por uma cirurgia ontem na Unidade Ipiranga do Hospital. Ele está consciente e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e seu estado de saúde é estável.