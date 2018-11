Passado e futuro da Amazônia em um único livro Amazônia: Região Universal e Teatro do Mundo, lançado este mês, é para quem quer entender como passado e futuro da região mais cobiçada do planeta se fundem no imaginário ocidental. Em 12 artigos, estudiosos da região conectam as primeiras expedições às dinâmicas econômicas e sociais da Amazônia contemporânea. Amazônia: Região Universal e Teatro do Mundo. Orgs. Bolle, W; Castro, E. e Vejmelka, M. Editora Globo (306 págs.)