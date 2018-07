Passageira morre em cruzeiro universitário Uma passageira de 20 anos morreu a bordo do cruzeiro universitário MSC Opera, na tarde de ontem. A causa do falecimento não foi informada. De acordo com a companhia MSC Cruzeiros, proprietária do navio, a hóspede "não se sentiu bem" e foi levada, por volta das 16h30 de ontem, para o centro médico do cruzeiro. O Opera partiu do Porto de Santos, na quinta-feira,18, com 1.800 passageiros. Em nota à imprensa, a MSC alega que "o médico responsável, vendo a situação delicada, solicitou o desembarque imediato. Porém a passageira veio a falecer durante o desembarque". O corpo já foi desembarcado. A empresa afirma que "prestou todo o atendimento necessário e, em respeito e solidariedade à família da hóspede, não comentará detalhes do falecimento".