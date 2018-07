Passageira passa a noite no Aeroporto de Viracopos A costureira Jacira Bernardo de Oliveira, de 46 anos, passou a noite de sábado para domingo (14) no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), que teve os voos cancelados desde as 19h55 de sábado em razão da interdição da pista por um avião cargueiro acidentado. Por volta das 20 horas, ela estava fazendo o check in para pegar o voo da Azul com destino a Natal, onde visitaria uma tia doente, quando foi informada do cancelamento do voo.