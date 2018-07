Passageira que morreu em navio sofreu infarto Foi mesmo um infarto, segundo a Secretaria Estadual de Turismo do Rio, que causou a morte de Dorothy Missin Phillips, de 68 anos. Ela morreu enquanto participava de um cruzeiro no navio MS Veendam, que pertence a uma empresa holandesa e atracou anteontem de manhã no Rio, após passar por um surto de gastroenterite a bordo.