Passageira se fere ao cair de trem no Rio de Janeiro Uma passageira se machucou ao cair de um trem que apresentou problemas, no Rio de Janeiro, hoje. A falha na composição, que seguia de Japeri para a Central do Brasil, foi detectada por volta das 10 horas, próximo à estação Deodoro. Enquanto a equipe de manutenção trabalhava, alguns clientes forçaram a porta do trem para desembarcar na via. Nesse momento, a passageira se feriu. Segundo a concessionária SuperVia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.