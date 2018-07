Passageiro cai e linha 3 do metrô de SP é interrompida Passageiros do Metrô de São Paulo enfrentaram dificuldades na manhã desta quinta-feira, 25, na Linha 3-Vermelha, a mais sobrecarregada do sistema. Segundo a empresa, administrada pelo governo do Estado, um usuário caiu nos trilhos na Estação Palmeiras-Barra Fundo. Por isso, a circulação de trens ali teve que ser interrompida por volta das 9h40. Minutos depois, pelo sistema de som na Estação Sé, funcionários do Metrô informaram que a interrupção da circulação das composições duraria por volta de 15 minutos.