Passageiro cai em linha do Metrô após passar mal Um usuário do Metrô de São Paulo passou mal, às 18h45 de ontem, na plataforma da estação Brás, sentido Palmeiras-Barra Funda, e caiu na via. De acordo com a assessoria do Metrô, ele foi socorrido por uma equipe da empresa e levado para um pronto-socorro da região, sem ter sofrido ferimentos graves. Durante o resgate, a energia da linha foi cortada e a operação paralisada por 5 minutos.