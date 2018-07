Passageiro cai na linha azul do metrô de São Paulo Um passageiro caiu nos trilhos da linha 1-azul do Metrô de São Paulo na manhã desta segunda-feira, 29. O acidente aconteceu às 7h50 na estação Conceição, no sentido Jabaquara. A Companhia do Metropolitano de São Paulo afirmou que não houve atropelamento. De acordo com o Metrô, após a queda, o passageiro foi socorrido pela equipe de resgate e encaminhado ao hospital. A empresa não soube informar sobre o estado de saúde da pessoa.