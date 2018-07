Passageiro ciumento fere três a tiros no centro do Rio

Segundo a polícia, Gouvêa embarcou acompanhado por uma mulher e o casal recebeu um folheto do motorista Paulo José Reis da Silva. O vigia considerou que Silva assediara a mulher e iniciou uma discussão, logo encerrada. Quando Gouvêa estava desembarcando, o motorista retomou a discussão.

O vigia então sacou um revólver de calibre 38 e disparou três tiros na direção do motorista. Silva foi atingido de raspão. O médico João Bosco Rego Perpétuo, que estava na calçada, foi atingido de raspão no peito. Lucinete Gomes de Oliveira foi atingida no ombro esquerdo e levada ao Hospital Souza Aguiar, no centro. Segundo a PM, ela não corre risco de morrer. Os tiros destruíram um vidro de outro ônibus, que estava no mesmo ponto.

Gouvêa foi preso pela PM e indiciado por tentativa de homicídio. Segundo a polícia, o vigia já respondia por homicídio culposo, furto qualificado e maus tratos na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu.