Passageiro de ônibus morre após troca de tiros no Rio Um homem morreu e duas mulheres ficaram feridas após serem baleados dentro de um ônibus nesta tarde em Engenho Novo, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, os tiros teriam partido de bandidos em fuga num carro roubado, mas essa versão ainda está sendo investigada.