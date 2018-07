Passageiro é detido com 7 quilos de maconha em SP Um traficante foi preso, na noite desta segunda-feira, com 7 quilos de maconha em um ônibus de turismo na zona norte da capital paulista. O flagrante foi realizado por volta das 23h30 por homens da Polícia Rodoviária Federal que atuam na Rodovia Presidente Dutra. Durante patrulhamento, os policiais decidiram vistoriar um ônibus da Empresa Gontijo que passava pelo quilômetro 229 da Dutra, no Parque Novo Mundo. O veículo havia acabado de deixar o terminal Rodoviário do Tietê com destino a Petrolina, em Pernambuco. A droga havia sido prensada em 12 tijolos, que foram embalados em pacotes de presente. Ao ser preso, o traficante, identificado como Raul, de 23 anos, que tinha passagem para Montes Claros, em Minas Gerais, negou-se a passar mais informações aos policiais.