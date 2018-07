Passageiro é preso com 20 kg de maconha em ônibus A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu, por volta das 00h15 deste domingo, 18, na altura do km 648 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, aproximadamente 19,960 quilos de maconha. Uma pessoa foi presa. Os policiais militares, durante a realização da "Ação Fiscalizadora de Combate ao Narcotráfico e demais Ilícitos Penais" abordaram um ônibus que seguia de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ao Rio de Janeiro. Ao efetuar vistoria no bagageiro externo do coletivo, foi localizada a droga dentro de uma mala, pertencente ao acusado S.R.S., de 20 anos. O passageiro foi preso em flagrante delito e conduzido à Cadeia Pública de Presidente Venceslau.