Passageiro é preso com 23 granadas em ônibus no interior de SP

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira, 2, com 23 granadas, além de outros armamentos, dentro de um ônibus, na Rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba, no interior de São Paulo. Segundo a polícia rodoviária, o armamento estava armazenado em uma mochila no bagageiro dentro do coletivo da Viação São Luís, que seguia de Dourados, no Mato Grosso do Sul, para cidade paulista. O passageiro João Ramon Marques Neto, em depoimento aos policias, confessou que estava levando as armas, entre elas as granadas, um lança-granadas, uma submetralhadora, uma pistola 9 milímetros e 50 cartuchos calibre 9 milímetros, para o Rio, onde seria entregue para uma facção criminosa. O preso e o armamento foram levados para a sede da Polícia Federal em Araçatuba, onde foi apresentado o caso.