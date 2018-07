Passageiro morre no RJ após passar mal em voo Um homem morreu hoje após passar mal dentro de um avião que partia de Vitória, no Espírito Santo, em direção ao Rio de Janeiro. O voo 5353, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), pertence a empresa Trip Linhas Aéreas. Por motivos de privacidade, a empresa não divulgou o nome do passageiro e também as causas da morte.