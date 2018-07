Passageiro tem surto e causa tumulto no Metrô de SP

Na plataforma, o surto continuou. De acordo com o boletim de ocorrência, "muito descontrolado", o homem "desferiu socos e pontapés" na porta de vidro do quadro de força. Uma das lâminas do equipamento ficou com um buraco. Em seguida, o passageiro enfurecido andou até a caixa do hidrante, a cerca de 15 metros de distância, e a vandalizou. A proteção de vidro ficou totalmente quebrada.

A agente administrativa Jessica Vieira, de 20 anos, presenciou a situação da plataforma oposta. Ela disse que houve muitos gritos, além de empurra-empurra. "Na correria, teve gente que correu até a passarela de manutenção dos trilhos, onde não é permitido entrar." A ocorrência foi na altura do último carro do trem. "As pessoas dos outros vagões correram quando viram as que estavam no último saírem rápido e gritando."

Jessica, que seguia até a vizinha Estação Capão Redondo, afirmou que a parada já estava lotada no momento da confusão. "Muita gente ficou bastante assustada. No começo, tinha quem achasse que era assalto."

Os seguranças do metrô conseguiram conter o passageiro e o caso foi registrado na Delegacia do Metropolitano (Delpom), na Estação Palmeiras-Barra Funda da Linha 3.

Aos policiais, a irmã do autor dos golpes informou que ele toma medicamentos controlados e está fazendo tratamento psiquiátrico.

O episódio foi registrado como lesão corporal e dano qualificado. Em nota, o Metrô informou que o usuário "com problemas psicológicos" foi levado à delegacia, mas não revelou se ele foi imediatamente liberado.

No início da noite, os dois pontos da Estação Campo Limpo que foram quebrados pelo rapaz continuavam isolados com pedestais e fitas plásticas. A porta de vidro do hidrante foi totalmente removida e a mangueira de incêndio ficou completamente exposta. Já a caixa de força permanecia com uma portinhola quebrada. Não foi informado quando esses materiais serão reparados. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.