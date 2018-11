Passageiros criticam ação da Anvisa em aeroporto no RJ

O avião, da companhia American Airlines, foi impedido de parar no terminal, sendo direcionado a uma área distante do aeroporto. De lá, os passageiros seguiram para a sala onde estavam os agentes da Anvisa. A triagem, porém, não era rigorosa - muitos passageiros relataram que nem foram questionados sobre possíveis sintomas da gripe. Os passageiros preencheram um questionário, que continha perguntas sobre procedência e endereço no Brasil, e depois foram encaminhados à área de desembarque. Lá houve uma distribuição de panfletos com recomendações sobre o que fazer em caso de aparecimento dos sintomas. Na saída do terminal, nenhum passageiro usava máscaras cirúrgicas.

A atuação da Anvisa indica maior cautela em relação à estratégia adotada nos Estados Unidos, onde as autoridades vêm focando o trabalho de prevenção em informações sobre higiene pessoal, como lavar as mãos com água e sabão e evitar levar as mãos à boca e aos olhos. Nos aeroportos de Houston e Miami, não há triagens nem aplicação de questionários. Poucas pessoas são vistas com máscaras, sejam passageiros ou funcionários.