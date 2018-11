Passageiros da TAM para Londres têm de remarcar voo A TAM Linhas Aéreas divulgou nota no final da tarde desta quinta-feira, avisando que os passageiros com viagens marcadas para Londres hoje devem remarcar os seus voos. De acordo com a empresa, a medida é necessária já que "em razão da erupção vulcânica na Islândia, todos os aeroportos da Inglaterra e da Escócia estão fechados desde hoje de manhã" e acrescenta que "o procedimento será isento de taxa de remarcação ou de diferença tarifária".