Passageiros da Varig reclamam de roubo de bagagens

Passageiros do vôo RG 8648 da Varig, realizado na sexta-feira entre São Paulo e Buenos Aires, afirmaram que tiveram objetos de suas bagagens roubadas. Varig alega desconhecer roubo de malas na Argentina A descoberta do roubo ocorreu no aeroporto de Ezeiza, na capital argentina, quando as malas, após demora, apareceram sobre a esteira com sinais de violação, como a falta de cadeados. Pelo menos 30 passageiros teriam sido vítimas do roubo. Eles deduziram que a ação foi realizada no próprio aeroporto de Ezeiza, onde, no ano passado, foi descoberta uma máfia que roubava bens das bagagens. A empresária Serja Brugnara, de Belo Horizonte, afirmou que o cadeado de sua mala foi quebrado. "Minha mala e também as malas de duas amigas foram abertas. Nossas jóias foram roubadas. Pelo visto, os ladrões tiveram tempo de escolher bem, pois as bijuterias não foram levadas. No guichê da Varig em Ezeiza a funcionária disse que isso não havia ocorrido aqui e que o roubo só poderia ter acontecido em Cumbica". No número telefônico da Varig em Ezeiza, ninguém atendeu para comentar o incidente.