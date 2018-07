Passageiros depredam estação e trens na capital de SP

A falha foi registrada às 6h desta segunda-feira e o tumulto aconteceu por volta das 7h30, segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Houve pancadaria e a PM precisou intervir para conter os protestos dos passageiros. Todos os usuários que aguardavam o retorno da circulação precisaram ser levados para fora do prédio. A PM não soube dizer se houve presos ou feridos.

Não há informações que confirmem a relação do tumulto com o incêndio de grandes proporções que atingiu, também na manhã desta segunda-feira, a Favela do Moinho, em Santa Cecília, região central de São Paulo.

A proximidade da favela com a linha do trem fez com que ao menos duas linhas tivessem a circulação interrompida. De acordo com a CPTM, os trens da linha 8 tiveram circulação interrompida entre as estações Júlio Prestes e Barra Funda. Já a linha 7 parou na Estação Barra Funda, onde é possível fazer transferência para o metrô.

Em nota, a CPTM informou que o excesso de usuários foi o motivo da evacuação do local. Os passageiros não teriam aguardado o restabelecimento da circulação e ocuparam a linha do trem. A partir disso, todo o tráfego da linha 12 foi interrompido por medida de segurança. A circulação da linha ficou parada entre as 7h30 e as 11h15.

A companhia afirmou ainda que os usuários são orientados pelo serviço de som das estações de trens e pelas redes sociais.