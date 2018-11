Passageiros ficam feridos após turbulência em voo Um avião da TAM que transportava passageiros vindos dos Estados Unidos sofreu forte turbulência antes de pousar no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), no início da noite de hoje. Em nota oficial, a empresa aérea declarou que "o voo TAM JJ 8095 (Miami-São Paulo) enfrentou turbulência ao se aproximar do aeroporto de Guarulhos, onde pousou normalmente às 19h35 desta segunda-feira".