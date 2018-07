Passageiros ficam pendurados por duas horas em acidente aéreo

Duas pessoas foram resgatadas de um pequeno avião que se chocou contra fios de alta tensão perto da cidade de Durach, na Alemanha. Levou duas horas para as equipes de resgate retirarem os passageiros da aeronave, que estava pendurado nos fios a 30 metros do solo. Os passageiros, que tiveram ferimentos leves, esperaram dentro do avião até que uma plataforma mecânica fosse levada ao local. "Eles tiveram muita, muita sorte", declarou o oficial de polícia Edmund Martin. As equipes de resgate decidiram não usar um helicóptero porque causaria muito vento, o que poderia fazer o avião se desprender e cair. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.