Passageiros ficaram 50 minutos presos no Metrô em SP

No Twitter, os usuários comentaram que as pessoas passaram mal dentro dos vagões. Uma das passageiras do trem postou em sua conta do site que o Metrô de São Paulo "não está preparado para emergências". "Ficamos 40 minutos em um vagão sem ventilação com pessoas passando mal e não houve atendimento", comentou a usuária pela rede social.

O Metrô informou que a circulação de trens "está em processo de normalização". Na estação da Sé, na linha azul sentido Jabaquara, um trem estacionou às 20h03 para embarque, mas já estava lotado.