Passageiros passam mal com tumulto em metrô do Recife Pelo menos 10 passageiros passaram mal na manhã desta sexta-feira durante tumulto que aconteceu em uma das composições do metrô, na estação Coqueiral, em Recife, segundo informações da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)/Metrorec. Por volta das 8 horas da manhã o maquinista teria parado a composição na estação Coqueiral para prestar primeiros socorros a uma mulher grávida, que desmaiou no trem.