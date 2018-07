Passageiros passam mal em vôo da Ocean Air

Cerca de 80 passageiros que seguiam de Brasília para Cuiabá tiveram uma madrugada de pânico quando o avião pousou no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, para fazer uma escala na terça-feira, 8. Muitos passaram mal e chegaram a desmaiar por conta de um forte cheiro de gás causado por uma pane na aeronave. Segundo os passageiros, os problemas no avião começaram ainda no ar. De acordo com Solange Rosa Fernandes, o vôo saiu de Brasília com turbulências. "Foi horroroso. Parecia que o avião estava se desmanchando no ar. Foi pavoroso" - afirmou à reportagem da Globo News TV. Horas depois da aterrissagem em Goiânia, passageiros e funcionários da companhia Ocean Air permaneceram no avião. "Foi um cheiro muito forte de gás. Um cheiro de queimado e o pessoal começou a passar mal, mas não foi autorizado a sair da aeronave. Eles alegaram que precisavam de autorização da Infraero. Só quando algumas pessoas começaram a desmaiar e a vomitar é que foi liberada a saída - reclamou o passageiro Ramiro Rocha de Albuquerque. Alguns passageiros disseram que o cheiro vinha do ar condicionado. Outros ouviram explicações, mas nenhuma oficial. Uma delas dizia que uma das turbinas do avião não estava funcionando. O comandante do avião admitiu que a aeronave teve uma pane, mas negou problemas em uma das turbinas. "Nenhum problema. Zero. Foram apenas problemas técnicos" - limitou-se a dizer. No saguão do aeroporto, uma funcionária da companhia distribuiu autorizações para os passageiros seguirem de táxi até um hotel no centro da cidade, mas apenas parte do grupo conseguiu acomodação. Sem apoio da empresa aérea, o restante teve que procurar por conta própria um outro hotel e criticou a empresa, reclamando de descaso. O avião continua no aeroporto e os passageiros ainda não têm previsão de quando embarcarão para Cuiabá. "Eles não falaram que horas, quando, onde, que aeronave, a hora do vôo, nada" - reclamou um dos passageiros. Até 10h46, a assessoria de imprensa da Ocean Air em São Paulo não tinha qualquer informação a respeito dos problemas ocorridos com os passageiros do vôo.