Passagem aérea manteve tendência de queda no 1o semestre--SAC

Cerca de 0,1 por cento do total de passagens comercializadas no Brasil em 2011 tiveram preços superiores a 1.500 reais. Segundo o levantamento, 13 por cento do total tinham valores acima de 500 reais no período, enquanto 1 por cento foi negociada acima de 1 mil reais.

O regime de liberdade tarifária no transporte aéreo brasileiro foi implementado em 2002, quando a tarifa média real paga pelo passageiro foi de 498,04 reais. Segundo a Secretaria, em 2011 esta mesma tarifa caiu para 282,67 reais, uma redução de 43 por cento no período.

"No primeiro semestre de 2012 a tarifa média foi de R$ 272,64 mantendo, portanto, sua tendência de queda", disse o documento.

Os valores inferiores a 100 reais responderam por 16 por cento do total no ano passado -- e eram praticamente inexistentes em 2002 --, ao passo que as passagens com preços abaixo de 200 reais chegaram a 46 por cento, ante 7 por cento, na mesma base de comparação.