Passagem de ônibus baixa 10 centavos em P. Prudente A passagem de ônibus baixou dez centavos em Presidente Prudente (SP) e, a partir de sábado, 22, passa a custar 2,50 reais. A redução da tarifa, que custa 2,60 reais desde janeiro, foi uma decisão unilateral do prefeito Milton Carlos de Mello (PTB), mais conhecido como Tupã. Ele não consultou as duas empresas de ônibus da cidade para diminuir o preço. O cartão magnético, com um mínimo de 50 bilhetes, teve o preço reduzido de 2,50 reais para 2,40 reais.