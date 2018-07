Passarela cai sobre dois carros na Linha Amarela, no Rio Uma passarela de pedestres caiu sobre pelo menos dois veículos que transitavam pela Linha Amarela, nas proximidades da saída 4, na altura do bairro de Del Castilho, na zona norte do Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira, 28. As duas pistas da via expressa estão completamente interditadas. Há vítimas presas às ferragens. O Corpo de Bombeiros já está no local, com ambulâncias e um helicóptero.