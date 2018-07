Passarela de Congonhas é liberada para obra

Até o fim do mês, a administração municipal pretende fazer o escoramento da passarela para começar obras emergenciais. A Prefeitura estuda se, depois disso, reformará toda a estrutura existente ou se construirá uma nova passagem de pedestres para o aeroporto. Uma das mudanças previstas é que a passarela receba rampas para atender às regras de acessibilidade.

Embora o processo de tombamento tenha sido arquivado em 16 de janeiro de 2012 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat), a informação só foi confirmada nesta terça-feira, 11 durante reunião entre Ministério Público do Estado, Prefeitura e Associação dos Amigos da Passarela de Congonhas (Aspa). A associação elaborou um projeto de reforma que seria financiado por empresas do bairro. Sem o tombamento, o plano deve ser revisto.

Uma das preocupações do Ministério Público é com a contrapartida que as empresas privadas teriam, como a exploração de pequenos anúncios publicitários. Qualquer solução que seja escolhida, porém, terá de passar pela aprovação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental (Conpresp), que tombou a fachada do aeroporto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.