Passarela reduz morte por atropelamento na Régis A instalação de passarelas contribuiu para reduzir em 41%, nos dois últimos anos, o número de mortes por atropelamento na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), que liga São Paulo a Curitiba. No período, foram construídas 42 novas passarelas em pontos estratégicos da rodovia, segundo a concessionária que administra a estrada. Em 2012, foram instaladas 15 passarelas em locais de passagem de pedestres nos municípios de Juquiá, Miracatu, Taboão da Serra, Barra do Turvo e Cajati, no Estado de São Paulo.