Passarelas das Cataratas do Iguaçu são liberadas

CURITIBA - As passarelas das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, que tinham sido interditadas no sábado, foram liberadas na manhã desta sexta-feira, 30, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com a recolocação das grades. O sol e a grande quantidade de água atraíram muitos turistas, volume que deve aumentar amanhã, no feriado do Dia do Trabalho.

As chuvas que caíram nos últimos dias em todo o Paraná, particularmente na região de Curitiba, onde estão as nascentes do Rio Iguaçu, fizeram com que a vazão das cataratas alcançasse, no sábado, 14,1 mil metros cúbicos por segundo, quando a média é de 1,5 mil metros cúbicos por segundo. Com a estiagem que se estende por todo o Estado, a vazão estava hoje em 7,5 mil metros cúbicos por segundo.

Apesar de não chover há três dias em grande parte do Estado, alguns municípios ainda enfrentam problemas. As águas dos rios que cortam as cidades ainda não baixaram o suficiente para que algumas famílias voltassem para as casas em União da Vitória, Rio Negro, General Carneiro e Porto Amazonas. De acordo com a Defesa Civil do Paraná, 1.020 pessoas ainda estão abrigos fornecidos pelo poder público.