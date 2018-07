Passeata com 3 mil vigias bloqueia rua do centro de São Paulo

Uma passeata com cerca de três mil vigilantes, segundo informações da Polícia Militar, bloqueava totalmente a Rua da Consolação, na região central de São Paulo, por volta das 13 horas desta terça-feira, 3. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito estava complicado na região. Os manifestantes seguem em direção ao Viaduto Jacareí, onde vão se encontrar com outro grupo de manifestantes da categoria, em frente à Câmara Municipal. Eles pedem aumento salarial de 13,5%, 30% de adicional de risco e o aumento de R$ 5 para R$ 10 no valor do vale-alimentação.