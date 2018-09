Passeata com 80 agricultores atrapalha trânsito em SP

Cerca de 80 agricultores realizam uma passeata pelas ruas do centro de São Paulo e atrapalham no trânsito na região, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O grupo se reuniu na Rua Caetano Pinto, com a Rua Campos Sales, em frente à sede do prédio da Central Única dos Trabalhadores (CUT), e caminha em direção à Praça Ramos de Oliveira. De acordo com a Polícia Militar, a passeata é denominada "Pacto pela Vida, Terra, Trabalho e Dignidade" e visa melhores condições para a agricultura familiar. VEJA TAMBÉM Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Como o trânsito parou São Paulo Mais cedo, o índice de congestionamento, por causa da chuva e da falta de energia que atingiu alguns semáforos, foi o segundo maior do ano, segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Às 9h30, a CET registrou 174 quilômetros de trânsito carregado em toda a cidade. O recorde de lentidão em 2008 chegou a 186 km, no dia 11 de março, também por conta das chuvas e pequenos acidentes. Por volta das 12 horas, o índice de congestionamento era de 75 km na cidade.