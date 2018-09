Passeata complica trânsito na Avenida Paulista A passeata promovida em razão do Dia da Consciência Negra complicava o trânsito na tarde de hoje na Avenida Paulista, no centro de São Paulo. Segundo a Polícia Militar (PM), cerca de 1,5 mil pessoas participam da caminhada, cujo ponto de partida foi o vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp). O destino é à Praça Ramos de Azevedo, na República, no centro da cidade. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que, às 15h15, a passeata ocupava uma das quatro faixas da Avenida Paulista, no sentido Consolação, e estava na altura da Rua Augusta. A interdição, aliada ao excesso de veículos, provocava 1,6 quilômetros de congestionamento, da Alameda Ministro Rocha Azevedo até a Praça Oswaldo Cruz.