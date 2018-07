Passeata contra morte de dançarino acaba em confronto Manifestantes e policiais entraram em confronto, por volta das 16h30 desta quinta-feira, 24, durante uma passeata em Copacabana, na zona sul do Rio. Um adolescente foi detido acusado de lançar pedras contra policiais. O grupo de manifestantes havia saído do cemitério São João Batista, em Botafogo, na mesma região, onde acompanharam o enterro do dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira, de 26 anos.