Passeata do Grito da Terra atrai 1,5 mil em PE, diz PM Com chapéus de palha e faixas pedindo reforma agrária e a criação de uma secretaria estadual para tratar exclusivamente da agricultura familiar, camponeses ligados à Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco (Fetape) fizeram passeata esta tarde pelas ruas centrais do Recife até o Palácio do Campo das Princesas, no Grito da Terra, que defende uma política de desenvolvimento do interior do Estado.