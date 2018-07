Passeata em SP lembra dia da Consciência Negra

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o grupo, que estava concentrado no vão livre do Masp, na Avenida Paulista, saiu por volta das 12 horas em caminhada até o Largo do Paiçandu, no Centro, onde estavam reunidos por volta das 15h30.

De acordo com a Agência Brasil, o ato deste ano enfatizou o extermínio de jovens negros. "Temos que lembrar dos jovens negros que estão sendo massacrados nas periferias de São Paulo. Estamos nos organizando para chamar a atenção da sociedade sobre o massacre da juventude negra que está ocorrendo em todo o País", disse o rapper Sandro Rogério, mais conhecido como Ice Boy.

Quem também falou sobre o assunto foi Anatalina Lourenço da Silva, professora da rede pública, diretora da Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) e representante do Oriaxé (movimento de mulheres negras). Segundo ela, muitos jovens negros entre 16 anos e 24 anos de idade têm sido mortos na periferia da maioria das cidades do País, "principalmente pela polícia ou, muitas vezes, pela falta de políticas públicas direcionadas que fazem essa juventude ser cooptada pelo tráfico".